1,5 млн долларов за 5 секунд. Huawei начала продажи MateBook X Pro

Компания Huawei похвасталась продажами нового поколения ноутбука MateBook X Pro, которое был представлено пару месяцев назад. Утверждается, что в одном только магазине JD за 5 секунд после начала продаж было реализовано ноутбуков на 1,5 млн долларов. В Китае цена на устройство стартует от 1200 долларов.

Напомним, что ноутбук оснащается платформой Intel Whiskey Lake-U с процессором Core i7-8565U в топовой версии, дискретной видкеокартой Nvidia GeForce MX250, пришедшей на смену GeForce MX150, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ, 13,9 дюймовым дисплеем с разрешением 3000:2000 пикселей со 100% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, портом USB-C c интерфейсом Thunderbolt 3, разъемом USB 3.0 Type-A, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 57,4 Втч и технологией OneHop для быстрого обмена данными между смартфоном и ноутбуком.