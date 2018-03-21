10 лучших устройств Xiaomi

Xiaomi Redmi 4X

Xiaomi Mi Sport Bluetooth

Смартфоны компании Xiaomi довольно давно нравятся пользователям по целому ряду причин. У них достаточно высокая производительность при достаточно низкой стоимости, что для многих пользователей. Покупать какие-то другие бренды, более популярные, ради логотипа — такой себе вариант, учитывая, что за него нужно еще и переплачивать заметно.Данная модель мне лично нравится своей доступностью при наборе всех необходимых функций и возможностей. Вы можете играть в игры, общаться в мессенджерах, получать полезную информацию из интернета, и все это за довольно смешные деньги. Для современного рынка такой смартфон кажется прямо идеальным вариантом, особенно если бюджет ограничен, а хочется что-то крутое.

Xiaomi Mi Band 2

Я для себя буквально недавно открыл рынок беспроводных наушников и начал активно ими пользоваться в повседневной жизни. Оказалось, что это дико удобный вариант и если вы тоже хотите себе что-то такое, но за адекватные деньги, то обязательно присмотритесь к Xiaomi Mi Sport Bluetooth. Это достаточно доступные наушники с неплохим звучанием, требовать большего за такие деньги я бы настоятельно не стал.Помимо этого, беспроводные наушники за небольшую сумму позволяют вам опробовать их в деле, не отдавая слишком много денег. Согласитесь, купить наушники без провода за 20 тысяч и понять, что это не ваш тип устройств — такое себе удовольствие. Здесь же все достаточно доступно и можно смело пробовать новинку.

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Пожалуй самым популярным устройством от китайской компании является браслет Xiaomi Mi Band 2. Это самая новая модель, есть более доступные за меньшие деньги, но там немного меньше функций. Эта модель мне нравится за то, что я могу не носить на руке часы — браслет с дисплеем выдает время на экран и этого предостаточно, чтобы избавиться от обычных наручных часов. Для спорта это тоже шикарный девайс, можно активность отслеживать и все в таком духе.Большим преимуществом продукта так же является стоимость — потенциальные конкуренты по рынку стоят прилично дороже, даже если там не будет дисплея и функций в целом будет меньше. Почему у данного производителя так дешево вся я ответить не могу, но и жаловаться как-то тоже глупо.

Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3

Многие пользователи стали использовать портативные колонки именно после выхода этой модели. Опять же, главное преимущество в стоимость — это довольно доступная штука, купив которую вы можете слушать музыку и получать от этого удовольствие. В случае, если колонка окажется нужным приобретением, вы будете рады, что сэкономили деньги не покупали что-то ультра-дорогое. Если же колонка окажется не такой уж нужной, то вы потратили не так много денег и грустить не стоит.Звучание здесь приличное, неплохое время автономной работы, достаточно стильный дизайн и прочие преимущества, которые могут принести вам лишь удовольствие и радость, особенно в компании друзей. Думаю, что для многих такая колонка станет шикарным выбором а все случаи жизни.

Xiaomi E27

Без такого рода устройства сейчас ни одна квартира не обходится. Сейчас у каждого есть минимум смартфон, а ведь еще планшеты, ноутбуки и дополнительные гаджеты, которые могут работать по беспроводному подключению. Роутер от китайской компании позволит вам не только хорошую скорость подключения получить, но и классное приложение для настройки продукта со смартфона. Не нужно подключать кабель в компьютер, настраивать все в браузере, чтобы сменить пароль.Плюс, что очень важно, у многих банально нет выхода под кабель Ethernet, а Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3 можно настраивать и без него, что очень мне понравилось. Осталось только настроить себе сеть и начинать загружать фильмы на максимальной скорости.

Xiaomi Mi Smart Scale

Довольно интересное решение — умная лампочка. Вкручиваете такую и получаете возможность менять цвет, яркость и все это со своего смартфона. Для активного пользователя это очень крутая штука, так как можно постоянно менять цвет в комнате, настраивать себя на релакс или на рабочее настроение. Плюс, это лампочка со стандартным цоколем, который подойдет буквально к любому светильнику.Конечно, стоимость такой вот лампочки довольно высокая, особенно если сравнить ее со стоимость обычной лампочки накаливания, но преимущества тоже есть. Она потребляет гораздо меньше электроэнергии, у нее есть масса настроек и она просто стильно освещает ваше помещение. Лично я такую использую для чтения — можно круто настраивать свет.

Xiaomi Mi Box

Китайский производитель помимо крутых смартфонов и прочей электроники, выпускает еще и умные весы. Это очень крутая штука для того, кто следит за своим весом, образом жизни и прочими моментами. Например, если вы хотите похудеть или набрать вес, вы просто устанавливаете приложение и следите за своими показателями каждый день. Потом можно решить что делать дальше — есть больше или меньше.Устройство довольно стильное и современное, вы можете работать с приложением, получать массу полезной информации и прочие бонусы. Думаю, для многих это будет крутое решение по уходу за своим телом и весом. И, конечно, среди умных весов это самая доступная модель на рынке, которая вам точно будет удобна в использовании.

Xiaomi MiJia 4K

Современные телевизоры получили массу умных функций, но иногда работать с ними не совсем удобно, иногда определенные моменты просто разочаровывают. Да и не у всех новые телевизоры с кучей функций, а посмотреть видео хочется из интернета. Тут вам на помощь прийдет умная приставка Xiaomi Mi Box, которая обладает целым рядом преимуществ. Плюс, выглядит довольно стильно.Вы просто подключаете приставку к телевизору и начинаете пользоваться. Здесь нет никаких танцев с бубном, нет ничего лишнего. Включили, зашли в интернет и ищете где бы посмотреть любимый сериал. Да еще и за такие деньги — лучшего варианта найти не получится. Особенно полезно владельцам телевизоров без подключенного кабельного телевидения.

Xiaomi Mi Power Bank 2C

Экшн-камеры компании Xiaomi пользуются громадным спросом на протяжении достаточно длительного времени. Новинка Xiaomi MiJia 4K понравилась возможностью записывать видео в 4К на неплохом уровне качества. Точнее, качество то отличное, просто от конкурентов камера ушла не так далеко, чтобы ее прямо сильно хвалить. Однако, при равном качестве съемки, камера стоит совершенно смешных денег. Это важный момент, ведь у некоторых пользователей бюджет ограничен.Компактные габариты и отличное качество съемки, при низкой стоимости, позволят вам снимать свои шедевры, отправлять их в интернет и становится успешным видеоблогером. Конечно, в контенте главное подача и харизма, но камера — тоже важный параметр.

Очень крутое решение, которое лично я использую буквально каждый день. Смартфоны не умеют долго работать, у них быстро умирает батарея и это приносит массу дискомфорта, особенно если вы играете в игры или пользуетесь разного рода приложениями на протяжении длительного времени.Для вас придумали такую вот крутую батарею на 20000 мАч. Для большинства смартфонов это наиболее интересное решение, так как хватит на три-четыре заряд батареи.