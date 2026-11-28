Сегодня изучим беспроводную игровую мышку Acer Nitro OMR507 с несколькими вариантами беспроводного соединения и проводного подключения, оснащенная сенсором Instant S203 с максимальным разрешением 12 800 DPI и кнопками с ресурсом службы в 200 млн кликов.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с общими данными по характеристикам и изображением мышки. Комплект включает кабель с нейлоновой оплеткой, передатчик и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы и представлена в черном и белом вариантах исполнения. Внешняя поверхность с приятным тактильно покрытием. Вес 57 гр, легкая.

Боковые стороны углублены, обеспечивая надежный хват. Дополнительная пара кнопок ВПЕРЕД и НАЗАД расположены только на левой стороне под большой палец правой руки.

Тут же компактная декоративная вставка с подсвечиваемым логотипом игрового бренда Nitro. Разные цвета и они меняются в зависимости от выбранного режима чувствительности сенсора, наглядно и информативно.

Выпуклая спинка, повторяющая форму ладони. В основных клавишах установлены переключатели с высоким ресурсом службы. Нажимаются мягко с тактильным кликом. Ход у них короткий.

Между основными клавишами колесико прокрутки с прорезиненным покрытием. Вращается с легкими тактильным отсечками.

По центру лицевой стороны у Acer Nitro OMR507 разъем USB-C, который используется для проводного подключения к системе и зарядки встроенного аккумулятора с емкостью 400 мАч. Работает в среднем около недели на одном заряде.

Тесты

На основании по краям тефлоновые ножки скольжения с нанесенными на них защитными пленками. В углублении хранится передатчик, отвечающий за подключение на радиочастоте 2.4 ГГц. За переключение между режимами соединения отвечает кнопка и активный в данными момент канал отображается светодиодным индикатором. По краям от окошка сенсора механический тумблер питания и кнопка переключения чувствительности.

Мышку можно подключить к двум устройствами по Bluetooth, она запоминает два подключения и позволяет быстро переходить между ними. Это универсальный канал, который поддерживает много типов устройств, включая смарт ТВ, планшеты и смартфоны. С ПК и ноутбуком, особенно в играх, оптимальным будет подключить комплектный передатчик с соединением на радиочастоте 2.4 ГГц. Этот тип беспроводного соединения дает минимальные задержки и лучше защищен от помех. Еще одним вариантом подключения является кабель, в комплекте идет качественно исполненный с нейлоновой оплеткой, его можно сочетать с зарядкой.

Тут установлен оптический сенсор Instant S203 с максимальным разрешением 12 800 DPI. Для него задано несколько режимов в зависимости от уровня чувствительности, переключаемых последовательным нажатием на кнопку на основании. Это 800, 1600, 2400, 3200, 6400 и 12 800 DPI. Каждому из них соответствует свой цвет подсветки. Сенсор хорошо себя показал за время эксплуатации, работал на разных типах покрытия без срывов и дрожания курсора. Диапазон чувствительности дает возможность эффективно работать с разным типом вооружения в онлайн шутерах.

Итоги

Acer Nitro OMR507 – доступная игровая мышка с двумя видами беспроводного соединения и проводным подключением, исполненная в симметричном и легком корпусе и оснащенная точным сенсором с высокой разрешающей способностью. Хороший выбор при поиске мышки для работы и игр.