100-Гц монитор AOC 24B20H2 оценен в 70 долларов

Тайваньская компания AOC представила в Китае доступный монитор 24B20H2, который основан на 23,8-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 100 Гц, статической контрастностью 1000:1, максимальной яркостью 250 нит, 8-битной глубиной цвета, тонкими рамками сбоку и сверху, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона, настенным креплением VESA, а также интерфейсами HDMI и VGA. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 70 долларов.