В России представлен игровой монитор Acer Nitro KG271U Z2

Компания Acer вывела на российский рынок игровой 27-дюймовый монитор Nitro KG271U Z2. Устройство ориентировано на геймеров и любителей активных соревновательных жанров, для которых принципиально важна высокая плавность изображения при детализированном разрешении 2K (2560х1440 пикселей). Ключевая особенность новинки — комбинация IPS-матрицы, разогнанной до 275 Гц, с минимальным временем отклика. Корпус выполнен в сдержанном безрамочном стиле ZeroFrame, благодаря чему монитор удобно включать в мультидисплейные конфигурации. А современные цифровые интерфейсы HDMI 2.1 делают модель в равной степени готовой к работе с топовыми ПК-сборками и консолями актуального поколения.

Диагональ: 27”

Тип матрицы: IPS

Разрешение: 2560 x 1440

Формат: плоский

Частота обновления: 275 Гц

Поддержка AMD FreeSync Premium

Яркость: до 250 кд/м²

Порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников

Встроенные колонки: 2х 2 Вт

Поддержка VESA 100 х 100 мм

Основные параметры Acer Nitro KG271U Z2: