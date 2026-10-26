В России представлен игровой монитор Acer Nitro KG271U Z2

Компания Acer вывела на российский рынок игровой 27-дюймовый монитор Nitro KG271U Z2. Устройство ориентировано на геймеров и любителей активных соревновательных жанров, для которых принципиально важна высокая плавность изображения при детализированном разрешении 2K (2560х1440 пикселей). Ключевая особенность новинки — комбинация IPS-матрицы, разогнанной до 275 Гц, с минимальным временем отклика. Корпус выполнен в сдержанном безрамочном стиле ZeroFrame, благодаря чему монитор удобно включать в мультидисплейные конфигурации. А современные цифровые интерфейсы HDMI 2.1 делают модель в равной степени готовой к работе с топовыми ПК-сборками и консолями актуального поколения.

Основные параметры Acer Nitro KG271U Z2:
  • Диагональ: 27”
  • Тип матрицы: IPS
  • Разрешение: 2560 x 1440
  • Формат: плоский
  • Частота обновления: 275 Гц
  • Поддержка AMD FreeSync Premium
  • Яркость: до 250 кд/м²
  • Порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников
  • Встроенные колонки: 2х 2 Вт
  • Поддержка VESA 100 х 100 мм
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