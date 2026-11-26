Представлен 120-Гц монитор Xiaomi 4K Monitor A27Ui 120Hz

Компания Xiaomi объявила о выпуске на глобальный рынок монитора 4K Monitor A27Ui 120Hz, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется контрастностью 1500:1, углами обзора 178°, режимом с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц или разрешением 1080p с кадровой частотой 240 Гц, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, глубиной цвета 10 бит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 98% охватом цветового пространства DCI-P3, заводской калибровкой, точностью цветопередачи ΔE < 1, режимом M Mode для согласования цветопередачи с профилями Apple, антибликовым покрытием AG25 LR1.8, поддержкой DisplayHDR 400, яркостью 400 нит, сертификацией уменьшения синего света TÜV Rheinland и DC-диммингом, интерфейсом USB-C с поддержкой 90-Вт зарядки, одним портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами HDMI 2.1, двумя портами USB-A 2.0 и аудиогнездом, подставкой с регулировкой высоты, наклона, поворота и вращения, а также настенным креплением VESA 75:75 мм. Цена монитора пока не объявлена.