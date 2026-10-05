Моноблок Lenovo N27 Pro оценили в 670 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью N27 Pro, которая базируется на 8-ядерном 12-поточном процессоре Intel Core i5-13420H с тактовой частотой до 4,6 ГГц, встроенной графикой Intel UHD Graphics с 48 исполнительными блоками и базовым энергопотреблением 45 Вт.

Новинку также оснастили 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, 27-дюймовым экраном с разрешением 2560:1440 точек, кадровой частотой 100 Гц, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, регулировкой угла наклона в диапазоне от -5° до 15°, портом USB-C, тремя разъемами USB-A 2.0, двумя портами USB-A 3.0, интерфейсом HDMI, гигабитным портом Ethernet, аудиогнездами для микрофона и наушников, а также комплектными беспроводными клавиатурой и мышью с подключением через USB-адаптер 2,4 ГГц. Цены на конфигурации на дебютном китайском рынке составили эквивалент 670 и 745 долларов.
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