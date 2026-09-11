В России стартовали продажи игрового монитора Acer Nitro VG271UM3

Acer представила игровой дисплей Nitro VG271UM3. Данная модель ориентирована на пользователей, которые ищут компактное решение с актуальными техническими параметрами, включая высокую герцовку, необходимую для плавного прохождения современных игровых проектов, и низкую задержку отклика пикселей, что гарантирует чёткую картинку в динамичных сценах. Устройство заключено в корпус с минимальными рамками по периметру, что реализовано в рамках технологии ZeroFrame. Внутри Nitro VG271UM3 предусмотрены встроенные динамики и встроенный модуль питания.