В России стартовали продажи игрового монитора Acer Nitro VG271UM3

Acer представила игровой дисплей Nitro VG271UM3. Данная модель ориентирована на пользователей, которые ищут компактное решение с актуальными техническими параметрами, включая высокую герцовку, необходимую для плавного прохождения современных игровых проектов, и низкую задержку отклика пикселей, что гарантирует чёткую картинку в динамичных сценах. Устройство заключено в корпус с минимальными рамками по периметру, что реализовано в рамках технологии ZeroFrame. Внутри Nitro VG271UM3 предусмотрены встроенные динамики и встроенный модуль питания.

  • Матрица: 27″, IPS, WQHD (2560×1440), соотношение сторон 16:9
  • Частота обновления: до 180 Гц
  • Время отклика: 1 мс (GTG), минимально 0,5 мс
  • Яркость: 250 кд/м²
  • Цветовой охват: DCI-P3 95%
  • Поддержка: AMD FreeSync и HDR10
  • Прочее: крепление VESA 100×100 мм, встроенные динамики, аудиовыход
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