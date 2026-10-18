Игровой монитор RedMagic 5K оценили в 1000 долларов

Бренд RedMagic объявил о выпуске геймерского монитора под названием 5К, который получил соответствующее название и подсветку Mini-LED. Новинку оснастили ЖК-панелью с 5184 независимыми зонами подсветки (обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность), частотой обновления изображения 180 Гц при разрешении 5K, кадровой частотой 330 Гц при разрешении 2К, пиковой яркостью 1400 нит в режиме HDR, регулируемой подсветкой и полосой RGB-подсветки на тыльной панели. Любопытно, что производитель пока не назвал диагональ монитора. Зато известна цена – эквивалент 970 долларов на дебютном китайском рынке.