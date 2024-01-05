100-Гц монитор AOC 24B35H оценили в 100 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент доступных мониторов моделью AOC 24B35H, которая уже доступна для предварительного заказа на китайском рынке по цене в 70 долларов. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой матрицей IPS с разрешением 1920:1080 пикселей, кадровой частотой 100 Гц, максимальной яркостью 250 нит, поддержкой технологии улучшения изображения ClearVision, минимальными рамками с трех сторон, четырьмя режимами фильтра синего света, интерфейсами HDMI 1.4 и VGA, а также стандартным настенным креплением VESA (100:100).

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