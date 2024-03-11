100-Гц монитор AOC 27B35H оценили в 84 доллара

Компания AOC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью 27B35H, которая доступна для покупки на крупнейшей китайской площадке JD.com по цене всего 84 доллара. Новинка характеризуется 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), углами обзора 178°, кадровой частотой 100 Гц, отображением 16,7 миллионов цветовых оттенков, 8-битной глубиной цвета, контрастностью 1000:1, поддержкой технологий Adaptive-Sync и ClearVision для улучшения качества изображения, фильтром синего света, функцией устранения мерцания, одним интерфейсом HDMI и одним VGA, подставкой с возможностью изменить угол поворота и настенным креплением 100:100 мм.