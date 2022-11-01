100-долларовый планшет Doogee T10 появился в продаже

Компания Doogee выпустила в продажу планшет T10, который оценен в 120 долларов. При этом, рекомендованная цена новинки составляет 300 долларов. Планшет характеризуется 12-нм 8-ядерным чипсетом Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 10-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, слотами для двух SIM-карт, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5, а также алюминиевым корпусом толщиной 7,5 мм и массой 430 граммов.

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