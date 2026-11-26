Apple тестирует iPad на базе macOS

За последние несколько лет некоторые модели iPad значительно прибавили в производительности благодаря переходу на фирменные процессоры Apple M-серии. В результате пользователи всё чаще требуют от компании более функциональную операционную систему, которая позволила бы в полной мере использовать аппаратные возможности планшетов. И хотя Apple продолжает развивать iPadOS, по уровню возможностей она всё ещё заметно уступает macOS. Но, по словам источников Марка Гурмана, известного инсайдера, компания Apple уже тестирует macOS непосредственно на некоторых моделях iPad. Впрочем, рассчитывать на скорый выход планшетов с полноценной настольной операционной системой не стоит — источник уточняет, что речь идёт исключительно о внутренних испытаниях, так как у компании пока нет планов переносить macOS на iPad.

Вместо этого Apple использует macOS на планшетах для изучения возможностей улучшения iPadOS. Компания хочет сделать взаимодействие с операционной системой более гибким и приблизить его к тому уровню свободы, который предлагает macOS. При этом разработка огромного складного iPad продолжается, несмотря на возникшие задержки. Устройство должно получить складной дисплей диагональю 19 или 20 дюймов — в отличие от iPhone Duo, у него не будет дополнительного внешнего экрана. Впрочем, рост стоимости комплектующих и проблемы с выходом годных панелей дисплея могут поставить под угрозу реализацию проекта — как минимум в обозримом будущем.