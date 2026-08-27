Планшет Nubia Pad Plus оценили в 250 долларов

Компания Nubia пополнила ассортимент планшетов моделью Nubia Pad Plus (Wi-Fi), которая базируется на 6-нанометровом процессоре Unisoc T820 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC4. Новинку также оснастили 12-дюймовым экраном IPS с разрешением 2000:1200 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 16, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 26-Вт быстрой проводной зарядки с автономностью до семи с половиной часов воспроизведения видео, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиогнездом, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX2, корпусом толщиной 7,2 мм и массой 550 граммов. Цена планшета на дебютном японском рынке составила эквивалент 250 долларов.