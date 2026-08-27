Планшет Nubia Pad Plus оценили в 250 долларов

Компания Nubia пополнила ассортимент планшетов моделью Nubia Pad Plus (Wi-Fi), которая базируется на 6-нанометровом процессоре Unisoc T820 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC4. Новинку также оснастили 12-дюймовым экраном IPS с разрешением 2000:1200 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 16, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 26-Вт быстрой проводной зарядки с автономностью до семи с половиной часов воспроизведения видео, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиогнездом, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX2, корпусом толщиной 7,2 мм и массой 550 граммов. Цена планшета на дебютном японском рынке составила эквивалент 250 долларов.

Планшет Red Magic Gaming Tablet 5 Pro получил дату выхода …
Компания Red Magic объявила, что официальная презентация планшета Red Magic Gaming Tablet 5 Pro состоится…
Планшет Acer A511 оценили 110 долларов …
Компания Acer пополнила ассортимент бюджетных планшетов моделью A511, которая базируется на 12-нанометров…
Планшет iQOO Pad5c оценили в 400 долларов …
Компания iQOO объявила цены на свой новый планшет iQOO Pad5c, который был представлен вчера в Китае. Нови…
Официально: Lenovo Legion Y700 Infinity получит АКБ на 7470 …
Компания Lenovo раскрыла новые подробности об игровом планшете Legion Y700 Infinity, который будет официа…
Планшет HONOR MagicPad 4 вышел в России …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу планшет MagicPad 4, который оценен в 100 тысяч рублей за верс…
Планшет Lenovo Legion Y700 Infinity получит тонкий корпус …
Компания Lenovo опубликовала качественные изображения и подробности о характеристиках планшета Legion Y70…
Представлен планшет Acer Iconia Duo S14…
Компания Acer объявила о выпуске планшета Iconia Duo S14, который получил 4-нанометровую однокристальную …
iQOO готовит к релизу компактный геймерский планшет…
По данным инсайдера Digital Chat Station, инженерный образец компактного планшета iQOO тестируется с 2-нм…
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor