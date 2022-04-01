100-дюймовый Redmi Max 100 доступен для заказа

Бренд Redmi начал прием предзаказов на 100-дюймовый телевизор Redmi Max 100, который стоит 3150 долларов. При этом его конкуренты стоят минимум в три раза дороже. Напомним, что новинка характеризуется разрешением 3840:2160 точек (формат 4K) и частотой обновления 120 Гц, поддержкой стандарта Dolby Vision и расширенного динамического диапазона HDR10+, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, возможностью воспроизвести 1 млрд цветовых оттенков, пиковой яркостью 700 кд/м2, углом обзора 178 градусов, однокристальной системой с ядрами Cortex-A73 и графикой Mali-G52 MC1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, контроллером Ethernet, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB, четырьмя динамиками на 30 Вт и предустановленной прошивкой MIUI for TV.

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