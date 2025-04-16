100-дюймовый телевизор Hisense QD7 оценили в $3100

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией QD7, в которую вошли модели с размерами 50, 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются панелями с подсветкой Mini-LED, разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц у трех меньших моделей, 144 Гц у версий на 75, 85 и 100 дюймов, поддержкой Dolby Vision, Dolby Vision Gaming, HDR10+ и HLG, акустической системой мощностью от 20 Вт до 50 Вт с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной программной оболочкой Fire TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, портом Ethernet (LAN), оптическим аудиовыходом, а также интерфейсами HDMI 2.0 и HDMI 2.1. Телевизоры оценены от 400 до 3100 долларов соответственно.

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