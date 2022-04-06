100-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max появился в продаже

Бренд Redmi дал старт китайским продажам 100-дюймового телевизора Redmi Smart TV Max, который оценен в 3140 долларов. Ранее в Поднебесной были выпущены 98 и 86-дюймовые Redmi Smart TV Max.

Напомним, что новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K) и кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, 94% охватом цветовой палитры DCI-P3, возможностью воспроизвести 1 млрд цветовых оттенков, пиковой яркостью 700 кд/м2, углом обзора 178 градусов, 4-ядерной платформой с ядрами Cortex-A73 и графикой Mali-G52 MC1, 4 ГБ ОЗУ 4 и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, контроллером Ethernet, тремя разъемами HDMI, двумя портами USB, четырьмя динамиками на 30 Вт и предустановленной надстройкой MIUI for TV.