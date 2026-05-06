Представлен проектор BenQ TH575C

Компания BenQ пополнила ассортимент проекторов моделью TH575C, которая основана на технологии DLP с нативным разрешением Full HD (1080p). Новинка характеризуется максимальной яркостью 3800 люмен по стандарту ISO, задержкой ввода 16,7 мс, встроенной 10-Вт звуковой системой, проекционным отношением 1,49–1,64 с поддержкой оптического зума 1,1× без потери качества, несколькими предустановленными режимами («Спорт», «Кино», «Игры» и «3D», поддержкой фирменного приложения BenQ AR Projector Planner для расчёта оптимального размера проекции, расстояния до экрана, а также интерфейсом HDMI. Проектор уже можно предзаказать на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене 660 долларов.