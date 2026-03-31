Флагманский проектор XGIMI Titan Noir оценили в 2800 долларов

Компания XGIMI начала принимать предзаказы на флагманские проекторы Titan Noir. Если внести депозит в размере 50 долларов, то цена топовой модели Titan Noir Max составит не 6000 долларов, а всего 2800 долларов. Серия проекторов характеризуются тройным RGB-лазером, двойной диафрагмой для глубокого чёрного цвета, яркостью до 7000 ISO люмен с контрастностью 10000:1, частотой обновления до 240 Гц, поддержкой IMAX Enhanced, Dolby Vision и HDR10+, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, четырехъядерным процессором Mediatek MT9681 с графическим адаптером Arm Mali-G57 MC1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.