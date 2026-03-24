Представлен компактный проектор JMGO N1 Air (2026)

Компания JMGO пополнила ассортимент компактных проекторов моделью N1 Air четвертого поколения, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 440 долларов. Новинка характеризуется лазерным источником света QuaLas 32 с яркостью 1350 люмен, разрешением 1920:1080 точек, контрастностью 15000:1, поддержкой HDR10, 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, стабилизацией изображения, автофокусировкой и коррекцией трапецеидальных искажений, поддержкой компенсации движения MEMC, интеграцией с экосистемой Xiaomi через Mijia, двумя 5-Вт колонками с сертификацией Dolby Audio и поддержкой DTS-X, операционной системой Bonfire OS 7, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, интерфейсами HDMI 2.1 и USB 2.0, корпусом с размерами 187:165:191 мм и массой 1,8 кг, а также шумом до 26 дБ.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor