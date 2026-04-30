85-дюймовый телевизор Skyworth A9H оценили в 1685 долларов

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров флагманской серией Skyworth A9H, в которую вошли модели с диагональю 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются корпусом толщиной всего 3,9 см, матрицей с технологией RGB Mini LED, разрешением 4K, 3168 и 4350 зонами локального затемнения, 103% покрытием цветовой палитры BT.2020, точностью цветопередачи ΔE<0,6, пиковой яркостью 4500 нит, кадровой частотой до 300 Гц, многослойной технологией AG25+ и LR для снижения отражения, системой STW-компенсации лучшей цветопередачи под углом, акустикой формата 7.1.2 от Harman и общей мощностью телевизора 270 Вт. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1535 и 1685 долларов соответственно.

