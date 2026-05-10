Телевизор HUAWEI Smart Screen S7 оценили в 1910 долларов

Компания HUAWEI объявила о выпуске серии телевизоров Smart Screen S7, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами с технологией Super Mini LED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой до 300 Гц, фирменной платформой Honghu с поддержкой декодирования видео в разрешении 4K и на 15% более быстрым откликом системы в сравнении с прошлым поколением, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS 4.3. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 590, 735, 1030, 1325 и 1910 долларов соответственно.

