Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 2026 Supreme Edition оценен в $1540

Xiaomi объявила о выпуске на дебютный китайский рынок серии телевизоров TV S Mini LED 2026 Supreme Edition, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются панелями Mini LED с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 144 Гц с разгоном до 288 Гц, коэффициентом отражения 0,5% (LR), временем отклика GtG 6,5 мс, пиковой яркостью 2000 нит, глубиной цвета 10 бит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 576, 760, 1008, 1296 зон и 1920 зонами локальной подсветки в зависимости от модели, 45-Вт акустической системой с двумя 10-Вт динамиками и 25-Вт сабвуфером с поддержкой Dolby Atmos, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним HDMI 2.0, двумя портами USB-A 2.0 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Телевизоры уже доступны для покупки по эквивалентной цене от 455 до 1540 долларов в зависимости от модели.