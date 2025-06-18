100-дюймовый телевизор Skyworth Q79G оценили в 270 тысяч рублей

Компания Skyworth выпустила в российскую продажу телевизор Q79G, который получил 100-дюймовую панель с разрешением 4K. Новинка также характеризуется технологией QLED+, кадровой частотой 144 Гц, 90-процентным покрытием цветового пространства NTSC, матовым антибликовым покрытием, поддержкой технологии Dolby Vision и HDR10+, технологией Flicker Free для подавления мерцания, датчиком освещения для автоматической адаптации изображения, технологией Local Dimming для регулировки подсветки, чипом Chameleon Extreme 3 с поддержкой ИИ, 60-Вт акустикой формата 2.1.2 с 20-Вт сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Google TV, технологией VRR для синхронизации частоты кадров в играх с кадровой частотой телевизора и портом HDMI 2.1 с передачей видео в 4K и высокой частотой обновления. Цена телевизора составляет 270 тысяч рублей.