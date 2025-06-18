100-дюймовый телевизор Skyworth Q79G оценили в 270 тысяч рублей

Компания Skyworth выпустила в российскую продажу телевизор Q79G, который получил 100-дюймовую панель с разрешением 4K. Новинка также характеризуется технологией QLED+, кадровой частотой 144 Гц, 90-процентным покрытием цветового пространства NTSC, матовым антибликовым покрытием, поддержкой технологии Dolby Vision и HDR10+, технологией Flicker Free для подавления мерцания, датчиком освещения для автоматической адаптации изображения, технологией Local Dimming для регулировки подсветки, чипом Chameleon Extreme 3 с поддержкой ИИ, 60-Вт акустикой формата 2.1.2 с 20-Вт сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Google TV, технологией VRR для синхронизации частоты кадров в играх с кадровой частотой телевизора и портом HDMI 2.1 с передачей видео в 4K и высокой частотой обновления. Цена телевизора составляет 270 тысяч рублей.

4K-проекторы XGIMI RS 20 оценили от 925 долларов…
Компания XGIMI пополнила ассортимент флагманских 4K-проекторов серией RS 20, в которую вошли модели RS 20…
Телевизор Skyworth Frame+ TV LN70G выпустили в России…
Компания Skyworth объявила о скором российском релизе телевизора Frame+ TV LN70G, главной особенностью ко…
Телевизор TCL P8K оценен от 65 тысяч рублей …
Компания TCL выпустила на российский рынок серию телевизоров P8K, в которую вошли модели с диагональю 55,…
Представлены 144-Гц телевизоры TCL C7K Premium QD-MiniLED TV…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C7K Premium QD-MiniLED TV, в которую вошли модели с…
На телевизорах LG появился стриминг игр с Xbox…
В начале текущего года компания Microsoft объявила, что телевизоры LG получат доступ к облачному геймингу…
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения н…
С момента выхода первой “ТВ Станции” Яндекс прошёл путь от осторожного изучения рынка до уверенного игрок…
Представлены новые ультратонкие телевизоры Hisense Vidda Wal…
Компания Hisense пополнила ассортимент ультратонких телевизоров Vidda Wallpaper новыми моделями с размера…
98-дюймовый Xiaomi TV S Mini LED 2025 появился в продаже…
Компания Xiaomi дала старт продажам 98-дюймовой версии телевизора TV S Mini LED 2025 на дебютном китайско…
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Игровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NEИгровой телевизор с диагональю 100 дюймов. Обзор Toshiba 100Z670NE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor