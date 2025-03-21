100-дюймовый телевизор Skyworth SXF9800 оценили в 100 тысяч рублей

Компания Skyworth дала старт российским продажам OLED-телевизора SXF9800, который доступен в версиях на 55 и 65 дюймов по диагонали. Новинку оснастили матрицей OLED V22 с разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+, процессором Chameleon Extreme 3.0, возможностью улучшения картинки посредством ИИ, технологией Eye Care для снижения синего излучения и мерцания, датчиком Motion Sensor, поддержкой FreeSync Premium, акустической системой формата 2.1.2 с 25-Вт сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos, интерфейсом HDMI 2.1 eARC, корпусом толщиной 3,9 мм, металлическими ножами и саржевым плетением тыльной панели. Цена меньшей версии составляет 100 тысяч рублей.