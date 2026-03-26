100-дюймовый телевизор Sony Bravia 3 II оценили в 3100 долларов

Компания Sony объявила о выпуске телевизоров серии Bravia 3 II, в которую вошли модели с диагональю от 43 до 100 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, подсветкой Direct LED, кадровой частотой 120 Гц, фирменной технологией цветопередачи XR Triluminos Pro, поддержкой HDR и Dolby Vision, акустической системой с поддержкой объемного звука Dolby Atmos с DTS:X, предустановленной операционной системой Google TV с интегрированным ИИ-помощником Gemini, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, разъемом USB, портом Ethernet, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. Телевизоры оценены в 600, 700, 800, 900, 1000, 1600 и 3100 долларов за модели с диагональю 43, 50, 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов соответственно.

