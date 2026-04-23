Телевизоры TCL C7L SQD Mini LED выходят в России

Компания TCL объявила о выпуске на российский рынок телевизоров серии C7L SQD Mini LED, которые основаны на панелях с технологией квантовых точек Super QLED. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц с поддержкой VRR до 288 Гц (DLG), технологией MEMC (120 Гц) для уменьшения размытия, сертификацией AMD FreeSync Premium Pro, точным управлением локальной подсветкой, отображением до 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, пиковой яркостью до 3000 нит, поддержкой технологий Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, 2.2-канальной акустикой Bang & Olufsen с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, предустановленной операционной системой Google TV, 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Пользователи могут выбирать из моделей с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов.