Представлены телевизоры Hisense E7S Pro RGB-Mini

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E7S Pro RGB-Mini LED, которая состоит из моделей диагональю 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинки характеризуются панелями с технологией RGB-Mini LED, разрешением 180 Гц, с 7560 зонами подсветки (в старшей модели), 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, точностью цветопередачи ΔE < 0,7, пиковой яркостью 5100 нит, процессором обработки изображения Hi-View H7 AI, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, адаптером Wi-Fi 6, акустикой от Devialet формата 2.1.2 и корпусом толщиной 53 мм. Цена телевизора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1310, 1670, 2110 и 3125 долларов соответственно.

