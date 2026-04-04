Представлены телевизоры Samsung The Frame 2026

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент телевизоров серия The Frame Pro и The Frame 2026 года, в каждую из которых вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Серия Pro может похвастаться панелью Neo QLED 4K, блоком Wireless One Connect Box для беспроводного подключения на расстоянии до 9 метров от самого телевизора, платформой NQ4 AI Gen3 с оптимизацией в реальном времени, интерфейсом Micro HDMI с поддержкой eARC, креплениями Slim Fit Wall Mount для установки ТВ вплотную к стене, обновлённой антибликовой технологией Glare Free, игровым режимом Motion Xcelerator с кадровой частотой до 144 Гц и режимом DLG 240 Гц при подключении к совместимому ПК, технологией Pantone Validated ArtfulColor для точной цветопередачи, множеством сменных рамок и фирменной операционной системой One UI Tizen OS. Телевизоры оценены в 2000, 2800 и 4000 долларов за 65, 75 и 85-дюймовые версии соответственно.