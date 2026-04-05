Телевизор TCL X11L оценили в 9000 евро

Компания TCL выпустила на европейский рынок телевизоры серии X11L SQD-Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицей CSOT WHVA 2.0 с флагманской технологией подсветки SQD-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 100% покрытием цветовой палитры BT.2020, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+, от 11520 до 20736 зон затемнения в зависимости от модели, пиковой яркостью до 10000 нит (HDR), предустановленной ОС Google TV, поддержкой Apple AirPlay 2 и Google Cast, функцией Game Bar и 288-ГЦ VRR Game Accelerator, динамиками Bang & Olufsen с поддержкой DTS Virtual:X, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 и портом USB 3.0, а также корпусом толщиной 2 см в самом тонком месте. Телевизоры оценены в 4000, 5700 и 9000 евро соответственно.