Портативный проектор Aurzen D1 Air оценили в 130 долларов

Компания Aurzen пополнила ассортимент портативных доступных проекторов моделью D1 Air, главной особенностью которой стала программная платформа с доступом к популярным стриминговым сервисам (например, Netflix и YouTube). Новинка характеризуется выводом картинки в разрешении Full HD, максимальной яркостью 300 ANSI люмен, акустической системой с поддержкой Dolby Audio для объемного звучания, поддержкой автофокусировки, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, поворотной подставкой с регулировкой до 180 градусов, интерфейсом USB-C для питания мощностью 65 Вт. Цена проектора на старте продаж составила 130 долларов.

