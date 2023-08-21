115-дюймовый телевизор TCL X11G Max готов к выходу

Компания TCL объявила, что в ближайшее время будет представлен огромный 115-дюймовый телевизор TCL X11G Max. Он войдет в представленную этой весной линейку TCL X11G, которая состоит из моделей на 75, 85 и 98 дюймов по диагонали. Они оценены в 2760, 3865 и 6200 долларов соответственно. Телевизоры характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой технологии T·HRR Professional Edition для увеличения частоты обновления до 240 Гц, подсветкой с 5184 секциями, пиковой яркостью 5000 нит, контрастностью 50 млн:1, однокристальной системой Lingyao M2, чипом TXR MiniLED, 8-канальным звуком Onkyo 4.2.2 Hi-Fi, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, а также портами USB 3.0 и USB 2.0.