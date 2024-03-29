115-дюймовый телевизор TCL X955 выходит в Европе

Компания TCL начала принимать предварительные заказы в Германии и Чехии на 115-дюймовую версию телевизора TCL X955, которая была представлена в начале года на выставке CES 2024. Её цена составляет 25 тысяч евро. Новинка оснащается панелью QD-Mini-LED с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц с VRR, режимом DLG с 240 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium, HDR10+ и Dolby Vision IQ, максимальной яркостью 5000 кд/м², контрастностью 7000:1, 20 000 зонами локального затемнения, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, предустановленной операционной системой Google TV и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Напомним, что в прошлом году была выпущены 85- и 98-дюймовые версии данного телевизора.

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