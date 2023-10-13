120-Гц телевизор Redmi A75 2024 оценен в $425

Компания Xiaomi пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью Redmi A75 2024, которая основана на 75-дюймовой панели с разрешением 4K. Новинка также характеризуется металлическим корпусом, частотой обновления изображения 120 Гц, точностью цветопередачи Delta E<2, четырехъядерной платформой Cortex-A35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi (5 ГГц и 2,4 ГГц), а также двумя динамиками суммарной мощностью 20 Вт. Цена телевизора на местном для производителя китайском рынке составляет 425 долларов.