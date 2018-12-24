15-дюймовый ультрабук Acer Swift 5 вышел в России

Компания Acer дала старт российским продажам ультрабука Swift 5, масса которого равна всего 990 г. Новинку оснастили тонким корпусом из магниево-литиевого сплава, процессорами Intel Core i5 или i7 8-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и NVMe SSD-накопителем объемом до 1 ТБ, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, двумя разъемами USB 3.0, одним интерфейсом HDMI, USB-С, а также поддержкой технологий TrueHarmony и Dolby Audio. Цена младшей конфигурации (процессор Core i5-8265U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD) составляет 79 990 рублей, а за топовую версию с Core i7-8565U, 16 ГБ ОЗУ и 1024 ГБ SSD обойдется 134 990 руб.