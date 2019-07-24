16-дюймовый MacBook Pro будет стоить 3000 долларов

Вчера был представлен 16-дюймовый ноутбук Honor MagicBook Pro, а уже сегодня в сети появилась информация о 16-дюймовой версии MacBook Pro. По данным тайваньского издания UDN, базовая версия этого ноутбука обойдется в 3000 долларов. Отметим, что сейчас 15-дюймовый MacBook Pro оценен в США в 2399 долларов. Несмотря на столь высокую цену, аппарат получит ЖК-дисплей (вероятно, Retina), а не более качественную OLED-панель. Разрешение экрана составит 3072:1920 пикселей. Выход 16-дюймового MacBook Pro ожидается в октябре.