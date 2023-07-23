165-Гц монитор Lenovo Legion Y34w оценен в $420

Компания Lenovo объявила о выпуске в Китае геймерского монитора Legion Y34w, который получил 34-дюймовую изогнутую Mini-LED-панель с разрешением WQHD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1,5 м, соотношением сторон 21:9, пиковой яркостью 1200 нит, временем отклика от серого к серому 2 мс, 100-процентным охватом цветовых пространства DCI-P3 и sRGB, значением DeltaE менее 2 единиц, сертификацией HDR1000, поддержкой технологии AMD FreeSync, двумя разъемами USB-C, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя USB Type-A и одним DisplayPort 1.4, а также портом RJ-45 для подключения проводной сети. Цена монитора в Китае составляет 420 долларов.

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