165-Гц монитор Redmi G24 оценен в 85 долларов

Компания Xiaomi представила геймерский монитор Redmi G24, который появится в продаже 7 сентября. Сейчас новинка доступна для предварительного заказа по цене в 85 долларов. Монитор характеризуется 23,8-дюймовой VA-панелью с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync для более плавного геймплея, 120-процентным охватом цветовой палитры sRGB, заводской калибровкой (значение DeltaE менее 2 единиц), режимом с пониженным излучением синего света для заботы о глазах пользователей, динамиками, а также цифровыми интерфейсами DisplayPort и HDMI.