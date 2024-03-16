170-Гц монитор HKC IG27Q оценили в 160 долларов

Компания HKC пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью HKC IG27Q, которая основана на 27-дюймовой Fast IPS-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 170 Гц, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 300 нит, 90-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, подставкой с функцией регулировки угла наклона и вращения, а также настенным креплением VESA 75:75 мм. Цена монитора в Китае составляет 160 долларов.