170-Гц монитор ViewSonic VX2757-2-PRO-2 оценен в $100

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX2757-2-PRO-2, которая получила 27-дюймовую матрицу IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 170 Гц, временем отклика 1 мс, глубиной цвета 10 бит (8 бит плюс FRC), 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, подставкой с регулировкой угла наклона, двумя интерфейсами HDMI 1.4, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и настенным креплением VESA (75:75 мм). Монитор появится в продаже на дебютном китайском рынке 2 сентября по цене в 100 долларов.