180-Гц монитор AOC 24G10E оценен в 100 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AOC 24G10E, которая получила 23,8-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления 180 Гц, временем отклика 1 мс, 10-битной глубиной цвета (8-бит+FRC), максимальной яркостью 300 нит, 110% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 130% охватом цветовой гаммы sRGB, подставкой с регулировкой высоты, двумя интерфейсами HDMI, одним портом DisplaPort и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 100 долларов.