180-Гц монитор AOC AGON GAMING 24G4XE оценен в 180 евро

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AGON GAMING 24G4XE, которая появится в продаже в конце этого месяца по цене в 140 фунтов стерлингов и 180 евро. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, яркостью до 300 нит, статической контрастностью 1000:1, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 10, поддержкой Adaptive Sync и NVIDIA G-SYNC, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона, а также интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0.

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