180-Гц монитор KTC Q24T09 оценен в 110 долларов

Компания KTC пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью KTC Q24T09, которая получила 23,8-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 2K. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 180 Гц, временем отклика от серого к серому 3 мс, глубиной цвета 10 бит, максимальной яркостью 350 нит, 94-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, разъемами HDMI и DP, узкими рамками по периметру и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор KTC Q24T09 уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в 110 долларов.

Представлен 160-Гц монитор Red Magic 5088 Mini LED 4K…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью Red Magic 5088 Mini LED 4K, которая обо…
Представлен 100-Гц монитор AOC Q27E12C …
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC Q27E12C, которая основана на 27-дюймовой IPS-мат…
Представлен портативный монитор ASUS ProArt PA169CDV …
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ASUS ProArt PA169CDV, которая основана …
Представлен 360-Гц монитор HKC MG27QH…
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MG27QH, которая получила 27-дюймовую матр…
Моноблок Colorful G-One Plus оценен в 830 долларов …
Компания Colorful пополнила ассортимент моноблоков моделью Colorful G-One Plus, которая может похвастатьс…
Представлен 160-Гц 4K-монитор AOC U27G3XM …
Тайваньский производитель AOC пополнил ассортимент Mini LED-мониторов моделью U27G3XM, которая основана н…
AOC Porsche Design Agon Pro PD49 покажут на CES 2024…
Профильное издание tomshardware сообщает, что на грядущей выставке CES 2024 будет представлен игровой мон…
Представлена 100-Гц версия монитора Redmi Display A24…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных мониторов новой версией модели Redmi Display A24, которая…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor