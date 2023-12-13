180-Гц монитор KTC Q24T09 оценен в 110 долларов

Компания KTC пополнила ассортимент бюджетных геймерских мониторов моделью KTC Q24T09, которая получила 23,8-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 2K. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 180 Гц, временем отклика от серого к серому 3 мс, глубиной цвета 10 бит, максимальной яркостью 350 нит, 94-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, разъемами HDMI и DP, узкими рамками по периметру и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор KTC Q24T09 уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в 110 долларов.