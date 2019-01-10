20 февраля состоится презентация Samsung Galaxy S10

Компания Samsung подтвердила дату своего мероприятия Galaxy Unpacked, на котором будет представлена ​​серия Galaxy S10.

Мероприятие Galaxy Unpacked состоится 20 февраля в Сан-Франциско. Событие будет знаменательным, поскольку оно отмечает 10 - летие серии Galaxy S. Как сообщается, Samsung планирует представить на мероприятии три модели Galaxy S10. Также есть сообщения о специальной версии модели с 5G и керамической задней крышкой. Модели Galaxy S10 могут спасти мобильный бизнес Samsung, так как ожидается, что компания сообщит о снижении прибыли на 29% в 4 квартале 2018 года.