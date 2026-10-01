Представлен смартфон Huawei Mate 90 RS Ultimate Design

Сегодня компания Huawei подготовила топовую версию смартфона под названием Mate 90 RS Ultimate Design — она продолжает традицию предыдущих смартфонов Huawei серии Ultimate Design и отличается более премиальным оформлением, чем у базовых моделей Mate 90. Mate 90 RS получил тыльную панель в стиле суперкаров, доступную в цветах Crimson, Pure White и Jet Black. Блок камер имеет восьмиугольную форму, а его центральная часть выступает над корпусом и продолжается от края блока до нижней половины устройства. Набор камер полностью соответствует Mate 90 Pro Max — основная камера получила 50-мегапиксельный RYYB-сенсор формата 1/1,28 дюйма и объектив с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0. Её дополняет 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с сенсором такого же размера и 4-кратным оптическим зумом, а также 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Кроме того, Mate 90 RS изначально поддерживает внешний модуль камеры Huawei Ruiying Z10. Он оснащён собственным 50-мегапиксельным RYYB-сенсором формата 1 дюйм и объективом с диапазоном фокусных расстояний 24–240 мм. Такая же возможность есть у коллекционной версии Mate 90 Pro Max — это единственные смартфоны серии Mate 90 с поддержкой внешней камеры. При этом Mate 90 RS и Mate 90 Pro Max получили одинаковую аппаратную платформу, включая процессор Kirin 9500 Pro, 6,9-дюймовый дисплей LTPO OLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 6800 мАч. При этом версия RS доступна с накопителем объёмом до 2 ТБ, тогда как Mate 90 Pro Max ограничен 1 ТБ.