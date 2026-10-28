Huawei Enjoy 100 Pro оценили в 270 долларов

Компания Huawei объявила о выпуске недорогого смартфона Enjoy 100 Pro, который работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 7. Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 6100 мАч, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Kunlun, фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 8020A, основной камерой с 50-Мп датчиком RYYB, селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом массой 192 грамма, поддержкой сотовых сетей 5G, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев и портом USB 2.0 Type-C. Смартфон оценен в Китае в эквивалент 270, 330 и 405 долларов за конфигурации с 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти соответственно.