Sony не выпустит Android 17 для Xperia 10 VI

Когда более двух лет назад компания Sony представила смартфон среднего класса Xperia 10 VI на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и Android 14, бренд пообещал выпустить три крупных обновления операционной системы. И это обязательство подразумевало выход Android 17 в этом году — однако, согласно уведомлению на британском сайте технической поддержки Sony, смартфон так и не получит новую версию Android. В своём заявлении компания объяснила, что провела «подробную техническую оценку», которая выявила ограничения, связанные с конфигурацией накопителя устройства. По мнению Sony, они не позволяют обеспечить на Xperia 10 VI приемлемый уровень работы Android 17, так что производитель «принял решение не выпускать это обновление». При этом компания извинилась, признав, что её решение не соответствует первоначально объявленным планам.

Sony уточнила, что прекращает выпуск обновлений операционной системы для Xperia 10 VI, но продолжит предоставлять исправления безопасности в течение четырёх лет с момента выхода смартфона. Ожидается, что поддержка продлится до июня 2028 года. Компания также подчеркнула, что проблема касается исключительно технических характеристик Xperia 10 VI и не влияет на обещания по выпуску обновлений Android для других моделей Xperia. Тем не менее заявление Sony вызывает вопросы относительно долгосрочной поддержки её смартфонов, поскольку технические требования будущих версий Android пока неизвестны.
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