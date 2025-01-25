200-Гц монитор Titan Legion P2510G2 оценен в 75 долларов

Компания Titan Legion пополнила ассортимент недорогих игровых мониторов моделью P2510G2, которая получила 24,5-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка характеризуется частотой обновления изображения 200 Гц, типичной и пиковой яркостью 350 и 400 нит соответственно, контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с возможностью регулировки наклона, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 75 долларов.