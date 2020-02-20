Лучшие подарки для геймеров на 23 февраля и 8 марта. SteelSeries Rival 600 (5707119032568)

Игровая мышь SteelSeries Rival 600

Новые заветы толерантного общества постоянно напоминают нам о том, что заядлыми геймерами могут быть не только мужчины, но и женщины, которые с успехом демонстрируют свои умения на “Твиче”, “Ютуби”, “Миксере” и прочих стриминговых площадках. А значит и одаривать в период гендерных праздников их можно практически идентичными игровыми приблудами. Ну…, разве что девушки любят расцветки поярче, да светодиодов побольше.С чего начинаются первые победы любого геймера в сетевых шутерах? Конечно же, с точных выстрелов по корпусу противника. А для этого точность прицела и скорость его перемещения по экрану должна максимально соответствовать тактам перемещения игровой мыши по столу.

Проводная гарнитура SteelSeries Arctis 1

Даже в отрыве от его поверхности. SteelSeries Rival 600 - одна из лучших универсальных игровых мышей, которая не просто стильно выглядит, но и обладает двойным сенсором Pixart TrueMove 3+ (TrueMove3+Pixart), а тажке предлагает 7 настраиваемых кнопок. Еще у мыши есть съемный 2-метровый USB-кабель, возможность настройки веса и смещения центра тяжести посредством магнитных обвесов (всего их 8: по 4 на каждую боковую сторону мыши).В зависимости от покрытия игрового стола, SteelSeries Rival 600 автоматически откалибрует высоту отрыва от него (за это и отвечает второй сенсор). И да…, мы не просто так назвали “грызуна” универсальным - мышка стабильно работает в любых типах игр: от PRG до шутеров.О чем еще стоит подумать, делая подарок геймеру? Что еще нужно для точной стрельбы в CS:GO? А вот что: слышать врагов, подкрадывающихся откуда-то сзади. Поэтому хорошие наушники, позволяющие с головой уйти в атмосферу игры и слышать каждый “чих” соперника, действительно важны.

Оперативная память HyperX Fury DDR4

И разу уж мы заговорили об устройствах SteelSeries, почему бы не сделать подарочное комбо вкупе с полноразмерными наушниками SteelSeries Arctis 1. Это отличная гарнитура, которая подключается к игровым приставкам, компьютерам и смартфонам, охватывая все игровые платформы. Микрофон у нее, к слову, тоже есть (одобренный сервисом Discord) и очень удобно то, что он съемный: при ненадобности его можно просто отключить.Вы спросите “а как долго в них можно играть?”, а мы в ответ назовем Arctis 1 близкими к идеалу. У них есть усиленный алюминиевыми вставками пластиковый обод с мягким оголовьем и возможностью регулировки амбушюр. При этом уровень нажима амбушюр на уши близок к золотой середине.Что же делать, если классная мышка и наушники у вашего друга-геймера и подружки-геймерши уже есть? Тогда переходим к “тяжелой артиллерии”: комплектующим для ПК.

Philips Momentum

В частности - к оперативной памяти, которая стоит не столь дорого, сколь видеокарта и станет вполне уместным подарком. Набор из двух и четырех планок оперативки HyperX Fury стандарта DDR4 мы находим самым оптимальным вариантом. Во-первых - это игровая память и ее можно разгонять.Что не менее важно - здесь есть поддержка XMP-профилей для разгона в один клик, если нет никакого желания шаманить с настройками вручную. Во-вторых - планки памяти HyperX Fury обладают настраиваемой подсветкой и попутно выполняют еще и роль украшения внутреннего убранства корпуса (особенно если он со стеклянными стенками). Не угадать с выбором не получится: данная память совместима как с платформами на базе AMD, так и с материнскими платами на основе системной логики Intel.Когда все игры шустро бегают и приятно управляются, а погружение в создаваемую ими атмосферу близится к максимально реалистичному, остается неучтенным только одно: изображение на экране должно быть не менее обалденным. И в этом отношении лучшим подарком станет консольный монитор с поддержкой 4K-разрешения, такой как Philips Momentum 326M6VJRMB.

Карты памяти Kingston для мобильного гейминга

При большой диагонали в 32 дюйма, высокочеткой развертке и яркости и соответствии стандарту VESA HDR 600HDR (делает изображение более глубоким) виртуальные миры начинают будоражить воображение.Этот монитор позволит полностью раскрыть потенциал Xbox One X или PS4 Pro и насладиться играми в 4к при 60 fps. А еще Philips Momentum 326M6VJRMB оснащен адаптивной подсветкой Ambiglow, которая усиливает эффект погружения в игры..Какой геймер не любит порубиться в мобильные игры, когда рядом нет любимого компьютера и игровой приставки? Да и в конце концов - компьютер не возьмешь с собой под одеяло. А вот смартфон - запросто. У игровых смартфонов, благо, и флеш-память быстрая, и производительности достаточно для запуска требовательных игр, но есть нюанс: внутреннего хранилища много не бывает. Вкупе с кучей приложений и операционной системой, количество игр, которые можно установить на телефон может оказаться ограниченным, и в этой ситуации на выручку приходят емкие карты памяти microSD. При выборе подарка мы предлагаем обратить внимание на серию Canvas Select Plus от Kingston, в которую входят карты памяти высшего класса с емкостями от 16 до 512 Гбайт - то бишь, на любой вкус и цвет. Более того, эти карты памяти на уровне прошивки оптимизированы для работы с ОС Android и надежно сохранят любые данные.