240-Гц монитор LG UltraGear OLED оценен в $1500…

Обе модели характеризуются кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,3 мс, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а также 98,5% охватом цветового пространства DCI-P3. 26,5-дюймовый монитор оснащается OLED-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей, 10-битной глубиной цвета, контрастностью 1500000:1, яркостью 200 кд/м2, поддержкой HDR10, а также интерфейсами HDMI 2.1, DP и USB 3.0. Старшая модель отличается изогнутой панелью с радиусом кривизны 800R, разрешением 3440:1440 пикселей и функцией одновременного вывода с двух источников.